Sky Sport Player Index: Die besten Stürmer der Herbstsaison

via

via Sky Sport Austria

In der Herbstsaison der Tipico Bundesliga gab es Wochenende für Wochenende immer wieder starke Stürmerleistungen zu bestaunen. Um diese Leistungen zu bewerten und vergleichbar zu machen, hat Sky in Zusammenarbeit mit Stats Perform ein unbestechliches Leistungstool für die Spieler der Tipico Bundesliga entwickelt: den Sky Sport Player Index.

Im Sky Sport Player Index bekommen die Akteure für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden Tipico Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet – und das in Echtzeit.

Kara an der Spitze

Bei einem Blick auf die Tabelle der besten Angreifer hat SK Rapid Wien-Stürmer Ercan Kara die Nase vorne. In zwölf Einsätzen erzielte Kara sechs Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Damit ist der 24-Jährige der erfolgreichste Scorer seines Klubs.

3825 483 Ercan Kara Position Angriff Verein SK Rapid Wien

Mit 3.825 Punkten liegt Ercan Kara über 400 Punkte vor seinem schärfsten Verfolger Sekou Koita (3. 392), der mit zehn Treffern die Torschützenliste der Tipico Bundesliga anführt. Auf dem dritten Rang liegt Austria-Angreifer Benedikt Pichler mit 3.053 Punkten.

Ercan Kara und Sekou Koita im Vergleich

Spieler vergleichen {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm Alle Filter #{{player1.rank}} - #{{player2.rank}} - Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm

Die besten Stürmer im Sky Sport Player Index

Player Index {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Alle Positionen {{ position }} Alle Filter Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Alle Positionen {{ position }} Alle Vereine {{ team.name }} Sortieren: Index aufsteigend Index absteigend

Beitragsbild: GEPA