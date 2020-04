Sky Sport präsentiert das Beste der Tipico Bundesliga, UEFA Champions League, EBEL, BSL sowie Highlight-Matches von Dominic Thiem

via

via Sky Sport Austria

Obwohl im Zuge des neuartigen Coronavirus nahezu jede Sportart und alle Sportligen weltweit den Spielbetrieb unterbrochen haben, darfst du dich auf zahlreiche Highlights aus der Tipico Bundesliga, der UEFA Champions League, der Premier League, der EBEL und der BSL sowie große Momente von Dominic Thiem freuen. In zahlreichen neuen Formaten und Sonderprogrammierungen bietet dir Sky ein komplett neu gestaltetes Programm für das Sportwochenende und die kommenden Wochen in den eigenen vier Wänden.

Hier erfährst du alle Details zu deinen Sportinhalten auf den Sky Sport Sendern

Auf Sky Sport Austria HD

Sky Sport Austria 1 HD lässt historische Sportmomente der letzten drei Jahre wieder aufleben. Freue dich u. a. auf die Sternstunden der Salzburger in der UEFA Champions League, packende Spiele in der Tipico Bundesliga und auf die großen Partien von Dominic Thiem. Mit dem “Thiemstag” zeigt Sky jeden Dienstag magische Momente des Tennis-Superstars.

Zusätzlich weckt Sky mit 24-Stunden-Thementagen zur Ersten Bank Eishockey Liga sowie zur höchsten österreichischen Basketball-Spielklasse Erinnerungen an spektakuläre Spiele der vergangenen Saisonen.

Einen Überblick zum aktuellen Programm auf Sky Sport Austria HD findest du in tabellarischer Form an Ende der Seite.

Auf Sky Sport News HD

Der Sender bleibt auch in Zeiten der Corona-Krise die zentrale Informationsquelle für alle Sportinteressierten. Hier kannst du dich umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation konkret für den Sport bedeutet. Neben den Neuigkeiten aus den großen Sport-Ligen, aus den Vereinen und von den Athleten wird Sky Sport News HD auch wichtige Pressekonferenzen außerhalb der Sportwelt regelmäßig live übertragen.

Sonntag um 10.45 Uhr meldet sich Jörg Wontorra von zu Hause. In „Wontorra – Allein zu Hause“ begrüßt die Sportreporter-Legende Gäste aus der Fußballwelt per Schalte zum Gespräch. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.

Täglich von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr meldet sich zudem Comedian Matze Knop aus “Matze Knops Homeoffice“. Knop kommentiert von zu Hause aus positive und lustige News rund um Covid-19, gibt Tipps gegen Langeweile und spricht via Skype mit Prominenten und Zuschauern.

Dazu zeigt Sky Sport News HD montags bis freitags jeden Abend ab 21.00 Uhr “Dein Verein”.

Das Programm von Sky Sport News HD wird parallel auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport 1 HD ausgestrahlt.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Bundesliga-Geschichte. Ab Samstagmorgen um 6.00 Uhr siehst du Inhalte aus der “Bundesliga Collection“, die sich den besten Spielen, großen Persönlichkeiten und Kuriositäten der Bundesliga-Geschichte widmen.

Außerdem präsentiert Sky am Samstag ab 15.00 Uhr “Die hisTOOORische Sky Konferenz”. Auf der Basis des festgesetzten Spieltags siehst du die besten Bundesliga-Partien der vergangenen Jahre in live produzierten Konferenzen – inklusive Vorberichterstattung. Anstoß ist wie gewohnt um 15.30 Uhr. Im Anschluss um 18.30 Uhr kannst du zudem das Topspiel der Woche als historischen Klassiker in voller Länge erleben.

Von Montag bis Freitag steht bei “Dein Verein” die bisherige Saison eines Bundesliga-Klubs im Fokus mit Analysen, Highlights, Interviews und Insight Stories. Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Über das Format hinaus kannst du auch die besten Spiele des jeweiligen Klubs in der Wiederholung sehen.

Auf Sky Sport 2 HD

Von Montag bis Freitag bietet dir der Sender tägliche Thementage. Dazu hält dich Sky mit den neuen Formaten “Kurz Cross”, “Auszeit” und “Warm Up” regelmäßig mit Infos und Geschehnissen aus der Formel 1, der Tennis- sowie Handballwelt auf dem neuesten Stand.

Zudem kannst du über Sky Q alle Dokumentationen und Reportagen auch jederzeit auf Abruf anschauen sowie viele andere Formate genießen wie zum Beispiel zehn Stunden Premier League Rückblicke der letzten 10 Jahre als auch die besten Schläge von Tennis-Legenden wie Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi.

Deine Highlights auf Sky Sport Austria HD im Überblick