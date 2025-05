Die Userinnen und -User von skysportaustria.at haben entschieden: Das ist das Team der Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga.

Am häufigsten vertreten ist die Wiener Austria mit sechs Spielern. Titelverteidiger Sturm Graz ist mit drei Akteuren in der Auswahl dabei, der Wolfsberger AC stellt zwei Spieler und auch von Blau-Weiß Linz schafft es ein Kicker in die Mannschaft.

Die Daten gelten vor der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

Diese Spieler stehen im Sky-User-Team der Saison 2024/25

Tor

Nikolas Polster (Wolfsberger AC)

Spiele: 29

Einsatzminuten: 2.610

Gegentore: 33

Zu Null-Spiele: 9

Ankick-Punkte: 5.794

Abwehr

Reinhold Ranftl (Austria Wien)

Spiele: 29

Einsatzminuten: 2.609

Tore: 2

Assists: 3

Ankick-Punkte: 6.951

Aleksandar Dragovic (Austria Wien)

Spiele: 28

Einsatzminuten: 2.421

Tore: 0

Assists: 0

Ankick-Punkte: 6.363

Gregory Wüthrich (Sturm Graz)

Spiele: 20

Einsatzminuten: 1.584

Tore: 1

Assists: 0

Ankick-Punkte: 3.666

Matteo Perez Vinlöf (Austria Wien)

Spiele: 30

Einsatzminuten: 1.852

Tore: 1

Assists: 1

Ankick-Punkte: 3.672

Mittelfeld

Abubakr Barry (Austria Wien)

Spiele: 29

Einsatzminuten: 2.088

Tore: 1

Assists: 3

Ankick-Punkte: 5.512

Malick Yalcoue (Sturm Graz)

Spiele: 25

Einsatzminuten: 1.972

Tore: 4

Assists: 1

Ankick-Punkte: 6.350

Dominik Fitz (Austria Wien)

Spiele: 29

Einsatzminuten: 2.538

Tore: 11

Assists: 12

Ankick-Punkte: 9.401

Otar Kiteishvili (Sturm Graz)

Spiele: 31

Einsatzminuten: 2.562

Tore: 12

Assists: 3

Ankick-Punkte: 9.737

Thierno Ballo (Wolfsberger AC)

Spiele: 30

Einsatzminuten: 2.374

Tore: 9

Assists: 6

Ankick-Punkte: 7.378

Angriff

Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

Spiele: 3

Einsatzminuten: 2.337

Tore: 14

Assists: 1

Ankick-Punkte: 6.588

Das Team der Saison 2024/25

Bilder: GEPA