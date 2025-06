Sky-User wollen eine Änderung in ÖFB-Startelf gegen San Marino

Das österreichische Fußball-Nationalteam steht am heutigen Dienstag (20:45 Uhr) vor einer Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation. Nach dem Auftakterfolg gegen Rumänien (2:1) hat das ÖFB-Team in San Marino drei Punkte fest eingeplant. Wir haben die Sky-User im Vorfeld gefragt: Wen würdet ihr aufstellen?

Die Sky-User wünschen sich nach der großteils guten Leistung gegen Rumänien nur eine Änderung in der ÖFB-Startelf. Einzig Stefan Posch soll Patrick Wimmer als Rechtsverteidiger ersetzen.

Im Tor steht Patrick Pentz, die Vierer-Abwehrkette bilden von rechts nach links: Posch, Philipp Lienhart, Maximilian Wöber und Phillipp Mwene.

Als „Sechser“ will die Sky-Community erneut Konrad Laimer und Nicolas Seiwald sehen. Davor sollen Romano Schmid, Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer starten. Im Sturm stellen die User Michael Gregoritsch auf. Marko Arnautovic bekommt die „Joker“-Rolle.

Rangnick warnt vor San Marino

Die Wunsch-Elf der Sky-Community:

Artikelbild: GEPA