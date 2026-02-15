Logout
Slalom der Herren bei Olympia: Die Startliste im Überblick
Olympia 2026

Slalom der Herren bei Olympia: Die Startliste im Überblick

Am Montag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Slalom der Herren auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr. Insgesamt werden 96 Athleten an den Start gehen, der erste ÖSV-Athlet mit Startnummer 11. Die Startliste für den Olympia-Slalom.

Eröffnet wird das Rennen vom Norweger Atle Lie McGrath mit Startnummer 1. Der Gesamtweltcup-Führende zählt auch im Slalom zum engsten Favoritenkreis. Dahinter folgen Loic Meillard (Schweiz/2) und Paco Rassat (Frankreich/3). Unmittelbar danach starten Clement Noel (4), Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen (5) und Riesentorlauf-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (6).

Feller mit Startnummer elf

Der erste Österreicher auf der Piste ist Manuel Feller mit Startnummer 11. Der Kitzbühel-Sieger möchte nach seiner Silbermedaille in der Team-Kombination auch im Einzelbewerb anschreiben. Kurz darauf startet Fabio Gstrein mit der Nummer 12, danach folgen Marco Schwarz (16) und Michael Matt (17).

Mit Linus Straßer (13), Alex Vinatzer (14) und Tanguy Nef (15) lauern weitere starke Techniker in der frühen Gruppe. Der Schweizer Nef reist nach dem Gold in der Team-Kombination mit Rückenwind an.

Olympia-Slalom: Die Startliste im Überblick

Startnummer Name Nation
1 Atle Lie McGrath Norwegen
2 Loic Meillard Schweiz
3 Paco Rassat Frankreich
4 Clément Noel Frankreich
5 Henrik Kristoffersen Norwegen
6 Lucas Pinheiro Braathen Brasilien
7 Timon Haugan Norwegen
8 Armand Marchant Belgien
9 Eduard Hallberg Finnland
10 Steven Amiez Frankreich
11 Manuel Feller Österreich
12 Fabio Gstrein Österreich
13 Linus Straßer Deutschland
14 Alex Vinatzer Italien
15 Tanguy Nef Schweiz
16 Marco Schwarz Österreich
17 Michael Matt Österreich
18 Albert Popov Bulgarien
19 Daniel Yule Schweiz
20 Dave Ryding Großbritannien
21 Samuel Kolega Kroatien
22 Eirik Hystad Solberg Norwegen
23 Tommaso Sala Italien
24 Laurie Taylor Großbritannien
25 Filip Zubcic Kroatien
26 Matthias Iten Schweiz
27 Kristoffer Jakobsen Schweden
28 Billy Major Großbritannien
29 Fabian Ax Swartz Schweden
30 Sam Maes Belgien
31 Aj Ginnis Griechenland
32 Istok Rodes Kroatien
33 Joaquim Salarich Baucells Spanien
34 Tobias Kastlunger Italien
35 Donghyun Jung Südkorea
36 Jesper Pohjolainen Finnland
37 Tommaso Saccardi Italien
38 Shiro Aihara Japan
39 Tormis Laine Estland
40 Kalin Zlatkov Bulgarien
41 Leo Anguenot Frankreich
42 Simon Efimov
43 Christian Oliveira Soevik Brasilien
44 Xavier Cornella Guitart Andorra
45 Balint Ury Ungarn
46 Fabian Gratz Deutschland
47 Jon Erik Sigurdsson Island
48 Michael Jasiczek Polen
49 Marko Sljivic Bosnien-Herzegowina
50 Denni Xhepa Albanien
51 Tiziano Gravier Argentinien
52 Barnabas Szollos Israel
53 Aleksa Tomovic Serbien
54 Matthieu Osch Luxemburg
55 River Radamus USA
56 Marek Müller Tschechien
57 Giovanni Ongaro Brasilien
58 Cormac Comerford Irland
59 Pietro Marchina Marokko
60 Tomas Holscher Chile
61 Andrej Drukarov Litauen
62 Richardson Viano Haiti
63 Nathan Tchibozo Benin
64 Medet Nazarov Usbekistan
65 Dmytro Shepiuk Ukraine
66 Emeric Guerillot Portugal
67 Mohammad Kiya Darbandsari Iran
68 Nicolas Pirozzi Mayer Uruguay
69 Rotislav Khokhlov Kasachstan
70 Alexandru Stefan Stefanescu Rumänien
71 Thomas Kaan Onol Lang Türkei
72 Fabian Wiest Thailand
73 Henri Rivers IV Jamaika
74 Luka Buchukuri Georgien
75 Francis Ceccarelli Philippinen
76 Alexander Astridge Vereinigte Arabische Emirate
77 Lasse Gaxiola Mexiko
78 Shannon Abeda Eritrea
79 Xiaochen Liu China
80 Yanno Kouyoumdjian Zypern
81 Nikhil Alleyne Trinidad und Tobago
82 Thomas Weir Südafrika
83 Drin Kokaj Kosovo
84 Timur Shakirov Kirgisistan
85 Brainslav Pekovic Montenegro
86 Hau Tsuen Adrian Yung Hongkong
87 Faiz Basha Munwar Basha Singapur
88 Ariunbat Altanzul Mongolei
89 Harutyun Harutyunyan Armenien
90 Troy Samuel Chang Taipei
91 Andrea Elie Antoine El Hayek Libanon
92 Winston Tang Guinea-Bissau
93 Arif Mohd Khan Indien
94 Rafael Mini San Marino
95 Fayik Abdi Saudi-Arabien
96 Muhammad Karim Pakistan
Werbung

Bild: GEPA