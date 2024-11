Slapstick-Elfer: Aston Villa verliert weiße CL-Weste in Brügge

Aston Villa hat seine weiße Weste in der Champions League in Brügge abgegeben.

Die nach drei Runden als Tabellenführer der neuen Ligaphase makellosen Briten mussten sich am Mittwoch beim belgischen Meister Club Brügge mit 0:1 geschlagen geben. Das Goldtor erzielte Brügge-Kapitän Hans Vanaken aus einem Elfmeter (52.). Aston Villa hatte bis dahin in drei CL-Partien drei Siege eingefahren und keinen einzigen Gegentreffer kassiert.

Für den Traditionsclub aus Birmingham war es die dritte Pflichtspielniederlage in Serie, vier Partien ist das so stark in die Saison gestartete Team von Trainer Unai Emery mittlerweile sieglos. Brügge landete nach einem 1:0 Anfang Oktober bei Sturm Graz den zweiten Saisonsieg in der Königsklasse und darf vom Aufstieg träumen. Die Chancen wahrte auch Schachtar Donezk, das in Gelsenkirchen den weiter punktelosen Schweizer Meister Young Boys Bern mit 2:1 besiegte und bei vier Zählern hält.

Slapstick-Elfmeter: Vanaken bringt Brügge in Führung

