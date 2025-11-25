Slapstick & Traumtor: Chelsea schlägt dezimiertes Barca
Der FC Chelsea feiert am 5. Spieltag der UEFA Champions League einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona, der mehr als eine Spielhälfte lang in Unterzahl agieren musste.
Ein Kounde-Eigentor (27.) brachte die Gastgeber in Front, kurz vor der Pause musste Barca-Kapitän Ronald Araujo dann mit Gelb-Rot runter. Das 2:0 erzielte dann das brasilianische Supertalent Estevao (55.) durch ein Traumtor. Der eingewechselte Liam Delap setzte mit dem Tor zum 3:0 noch einen drauf.
Die Tore im VIDEO:
1:0 Jules Kounde (27./ET)
Gelb-Rote Karte – Ronald Araujo (44.)
2:0 Estevao (55.)
3:0 Liam Delap (73.)
(SID) / Bild: Imago