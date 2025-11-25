Slapstick & Traumtor: Chelsea schlägt dezimiertes Barca

Der FC Chelsea feiert am 5. Spieltag der UEFA Champions League einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona, der mehr als eine Spielhälfte lang in Unterzahl agieren musste.

Ein Kounde-Eigentor (27.) brachte die Gastgeber in Front, kurz vor der Pause musste Barca-Kapitän Ronald Araujo dann mit Gelb-Rot runter. Das 2:0 erzielte dann das brasilianische Supertalent Estevao (55.) durch ein Traumtor. Der eingewechselte Liam Delap setzte mit dem Tor zum 3:0 noch einen drauf.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Jules Kounde (27./ET)

Gelb-Rote Karte – Ronald Araujo (44.)

2:0 Estevao (55.)

3:0 Liam Delap (73.)

(SID) / Bild: Imago