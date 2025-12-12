Slot kündigt neue Gespräche mit Salah an

Liverpools Trainer Arne Slot hat angekündigt, dass er am Freitag ein entscheidendes Gespräch mit Mohamed Salah führen wird, um zu klären, ob dieser am Samstag im Spiel gegen Brighton in Anfield zum Einsatz kommen wird.

Auf die Frage von Sky Sports UK, ob Salah sein letztes Spiel für den Verein bestritten habe, antwortete Slot: „Ich werde mich heute Vormittag mit Mo unterhalten. Das Ergebnis dieses Gesprächs wird darüber entscheiden, wie es weitergeht.“

FC Liverpool – Brighton & Hove Albion am Samstag ab 15:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame mit Sky X!

Weiter: „Ich muss mit ihm sprechen, und das nächste Mal, wenn ich über Mo spreche, sollte ich das mit ihm tun und nicht hier. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde heute mit ihm sprechen, und das Ergebnis wird darüber entscheiden, wie es morgen weitergeht. Es gab viele Gespräche zwischen seinen Vertretern und unseren, zwischen ihm und mir.“

Auf die konkrete Frage, ob Slot möchte, dass Salah bleibt, antwortete der Niederländer: „Ich habe keinen Grund, nicht zu wollen, dass Mo bleibt. Der Verein hat mit ihm viele Spiele gewonnen.“

(Red.)

Bild: Imago