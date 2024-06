Mit einem 1:1 gegen Rumänien hat die Slowakei den Aufstieg ins EM-Achtelfinale fixiert. Die Freude über den Aufstieg ist groß. Die Stimmen zum Spiel (via Servus TV).

Francesco Calzona (Slowakei-Trainer): „Ich freue mich über das Weiterkommen und eine tolle Leistung. Jeder Gegner, auf den wir nun treffen, wird schwierig sein. Aber wir stehen im Achtelfinale und wollen für unsere Fans das Viertelfinale erreichen. Wir wollten die Gruppe gewinnen und haben es über weite Strecken des Spiels gut gemacht. Rumänien ist eine starke Mannschaft, und ich mag ihre Spielweise.“

Ondrej Duda (Slowakei-Spieler): „Es muss sehr schwer sein für die Ukraine – alle vier Punkte! Aber wir gehen weiter, wir freuen uns. Dieses Spiel hatte alles, wir hatten gute Chancen, sie hatten gute Chancen. Natürlich will man am Ende nicht mehr alles riskieren. Ich will England (als Achtelfinalgegner). Wir haben die Spiele gesehen, Spanien ist sehr gut.“

Remis gegen Slowakei – Iordanescu: „Bin stolz, Rumäne zu sein“

Edward Iordanescu (Rumänien-Trainer): „Das sind Dinge, die man nur einmal im Leben erlebt. Vielen Dank an alle Fans, die uns in drei Spielen das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein, und an die Fans in Rumänien. Ich bin stolz darauf, Rumäne zu sein. Ich glaube, jeder ist stolz. Wir wollten unsere Organisation zeigen, auf diesem Niveau muss man viel laufen und vorsichtig sein, gut reagieren. Wir haben gut reagiert.“

(APA) / Bild: Imago