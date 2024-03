Snowboard-Cross: Dusek im letzten Saisonrennen Fünfter

Für Österreichs Snowboard-Crosser hat es zum Abschluss der Weltcup-Saison keinen Podestplatz gegeben.

Jakob Dusek gewann am Sonntag in Mont-Sainte-Anne das „kleine Finale“ und belegte damit Rang fünf. Julian Lüftner wurde nach seinem Viertelfinal-Out Neunter. Alessandro Hämmerle, der im Montafon einen Doppel-Triumph eingefahren hatte und am Samstag im ersten Rennen auf kanadischem Boden Rang sechs belegt hatte, kam diesmal über Platz 17 nicht hinaus.

Der Kanadier Eliot Grondin triumphierte wie am Samstag und untermauerte damit seine Vormachtstellung in dieser Saison. Mit 952 Punkten setzte er sich in der Gesamtwertung deutlich vor dem 30-jährigen Vorarlberger Hämmerle (604) durch. Dusek wurde Sechster (331), Lüftner Neunter (298). Bei den Frauen reichte der Französin Chloe Trespeuch im letzten Rennen ein vierter Platz, um den Gesamtweltcup mit 792 Zählern für sich zu entscheiden. Die britische Tagessiegerin Charlotte Bankes (757) landete dahinter. Pia Zerkhold wurde 13. (260) wie auch im abschließenden Rennen.

(APA)

