Snowboard: Payer in China wieder auf dem Podest

Die Kärntnerin Sabine Payer hat es als Zweite des Riesentorlaufs auch in Yanqing auf das Snowboard-Weltcuppodest geschafft.

Die Slalomsiegerin des Auftakts in Mylin wurde am Samstag erst im Finale von der Italienerin Lucia Dalmasso gestoppt. Im Männer-Bewerb verpasste Andreas Prommegger das Stockerl nur knapp, er unterlag im kleinen Finale Mirco Felicetti aus Italien und wurde Vierter. Der Sieg ging an Tim Mastnak aus Slowenien.

Zweitbeste aus dem ÖSV-Team waren Claudia Riegler an der elften Stelle sowie der achtplatzierte Fabian Obmann. Der in der Vorwoche im Slalom noch auf Rang zwei gecarvte Olympiasieger Benjamin Karl wurde am Schauplatz der Alpinbewerbe der Winterspiele 2022 disqualifiziert. Am Sonntag folgt noch ein Slalom.

(APA) Foto: GEPA