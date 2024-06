So fixiert Gastgeber Deutschland bereits heute den Aufstieg

Gastgeber Deutschland kann bereits am heutigen Mittwoch im zweiten Gruppenspiel den Aufstieg ins EM-Achtelfinale fixieren.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht im Falle eines Sieges gegen Ungarn (ab 18.00 Uhr) als erstes Team sicher im EM-Achtelfinale – unabhängig vom Ausgang des Abendspiels zwischen Schottland und der Schweiz (21.00 Uhr). Das steht nach dem 2:2-Unentschieden zwischen Kroatien und Albanien fest.

Darum fixiert Deutschland den Aufstieg mit einem Sieg

Der Grund: Deutschland könnte zwar auch mit sechs Punkten in der Gruppe A noch auf Rang drei abrutschen, falls die Schotten am Abend die Schweiz schlagen. Doch selbst dann wird das DFB-Team sicher zu den vier besten Gruppendritten gehören, da in den Gruppen B und C der Dritte nicht mehr auf sechs Punkte kommen kann. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hätte somit bei der Europameisterschaft im eigenen Land als erstes Team das Ticket für die letzten 16 Mannschaften fix.

