Österreich ist diese Saison nicht nur erstmals mit zwei Klubs in der Champions League vertreten: Durch Salzburgs Einzug in die neue Ligaphase der Königsklasse spielen erstmals auch drei ÖFB-Teams in der UEFA Youth League – und der SK Rapid profitiert.

Weil Salzburg nun wie Sturm Graz im Ligaweg des U19-Europacups antreten darf, erhielt der Nachwuchs von Rapid den Platz der Bullen im Meisterweg. Die Hütteldorfer sind damit erstmals in der 2013 eingeführten Youth League vertreten.

So funktioniert die UEFA Youth League

In der UEFA Youth League spielen neben den U19-Teams der 32 UEFA-Champions-League-Teilnehmer auch die Juniorenmeister von 32 Nationen.

Teilnehmer

Folgende 64 Mannschaften können am Wettbewerb teilnehmen:

Die 32 Juniorenmannschaften der Vereine, die sich für die Gruppenphase der UEFA Champions League qualifizieren – UEFA-Champions-League-Weg. Die nationalen Juniorenmeister der 32 bestplatzierten Verbände in der UEFA-Verbandskoeffizientenrangliste (die gleiche Rangliste, welche die Teilnahme an der UEFA Champions League und UEFA Europa League regelt) – Meisterweg.

Ist eine Mannschaft über beide Wege qualifiziert, nimmt sie über den UEFA-Champions-League-Weg teil.

Wird ein Platz im UEFA-Champions-League-Weg frei, legt die UEFA-Administration Ersatzkriterien fest und teilt diese schriftlich mit.

Ein freier Platz im Meisterweg (auch wenn der Verein stattdessen über den UEFA-Champions-League-Weg spielberechtigt wäre) geht grundsätzlich an den nationalen Juniorenmeister des in der UEFA-Verbandskoeffizientenrangliste am nächstbesten platzierten Verbands.

UEFA-Champions-League-Weg

Die 32 Vereine, die über die UEFA Champions League einsteigen, werden in Gruppen eingeteilt, die in Aufbau und Spielplan identisch sind mit den Gruppen der Profiteams. Die acht Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein, die acht Gruppenzweiten bestreiten Playoffs.

Meisterweg

Die 32 Teams bestreiten zwei K.-o.-Runden mit Heim- und Auswärtsspielen, bis acht Mannschaften übrig bleiben, die an den Playoffs teilnehmen.

Playoffs

Die acht Mannschaften, die über den Meisterweg kommen, haben gegen die Teams aus dem UEFA-Champions-League-Weg in einer einzigen Partie Heimrecht. Dadurch werden die letzten acht Achtelfinalisten ermittelt.

K.-o.-Runde und Finale

Die K.-o.-Phase, angefangen mit dem Achtelfinale, wird in Einzelspielen ausgetragen, womit eine Mannschaft auf maximal zehn Spiele kommen kann. Das Halbfinale und das Finale finden im Colovray-Stadion in Nyon stand, ein Spiel um Platz drei wird es nicht geben.

