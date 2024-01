Heftige Stürze im Training: So geht es den Kitzbühel-Sturzopfern

Im Abschlusstraining für die Kitzbühel-Abfahrten hat es am Mittwoch heftige Stürze mit Verletzungen gegeben. Der Israeli Barnabas Szöllös kam nach der Mausefalle zu Sturz, verlor beim Aufprall den Helm und erlitt Gesichtsfrakturen. Bei Remi Cuche, dem Neffen des ehemaligen Abfahrtsstars Didier Cuche, besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung im Knie. Dem Streif-Neuling hatte es nach einem Schlag das linke Bein verdreht.

Wie die FIS am Mittwochabend mitteilte, soll Szöllös am Donnerstag im Krankenhaus Innsbruck operiert werden. Der 25-Jährige erlitt demnach auch eine leichte Gehirnerschütterung. Wie Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl erklärte, habe der ungarisch-israelische Fahrer beim Sturz kurz das Bewusstsein verloren. „Die ärztliche Versorgung war aber sofort gegeben. Die Rettungskette danach hat generell auch sehr gut funktioniert“, sagte Mittermayer-Weinhandl zum ORF.

Wie Szöllös musste auch Cuche mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Der Schweizer wurde anschließend in seine Heimat gebracht, wo am Donnerstag weitere Untersuchungen an seinem Knie folgen sollen. Glück hatte Stefan Babinsky, der nach einem Netz-Abflug vor der Traverse unverletzt blieb. Der Steirer fuhr selbst ins Ziel und gab Entwarnung.

(APA) / Bild: GEPA