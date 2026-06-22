So kann Underdog Kap Verde sogar Gruppenerster werden
Spanien, Uruguay und auch Kap Verde können in der Gruppe H noch Erster werden.
So sehen die Konstellationen in der WM-Gruppe H vor dem letzten Spieltag aus.
SPANIEN (4 Punkte/4:0 Tore) …
… zieht bei einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein.
… Bei einem Unentschieden gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde gegen Saudi-Arabien entscheidet die Höhe des Sieges von Kap Verde, ob Spanien Erster oder Zweiter wird.
… Bei einer Niederlage gegen Uruguay ist Spanien Zweiter – falls Kap Verde nicht gegen Saudi-Arabien gewinnt.
…. Bei einer Niederlage gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde ist Spanien Gruppendritter.
Duell mit Messi und Co: So würde die Sky-Community gegen Argentinien aufstellen
URUGUAY (2 Punkte/3:3 Tore) …
… zieht bei einem Sieg gegen Spanien als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, wenn Kap Verde nicht höher gegen Saudi-Arabien gewinnt.
… Bei einem Unentschieden gegen Spanien ist Uruguay Gruppenzweiter – wenn es im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien keinen Sieger gibt und Uruguay in allen Gruppenspielen mehr Tore erzielt hat als Kap Verde.
… Bei einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieger im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien fällt Uruguay auf den dritten, womöglich sogar auf den vierten Platz zurück.
KAP VERDE (2 Punkte/2:2 Tore) …
… zieht als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien höher gewinnt als Uruguay gegen Spanien.
… zieht auf jeden Fall mindestens als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien gewinnt und es im Spiel zwischen Spanien und Uruguay einen Sieger gibt.
… Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde auch dann Gruppenzweiter, wenn Uruguay gegen Spanien verliert. Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde in jedem Fall Gruppendritter.