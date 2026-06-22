Logout
WM 2026

So kann Underdog Kap Verde sogar Gruppenerster werden

Spanien, Uruguay und auch Kap Verde können in der Gruppe H noch Erster werden.

So sehen die Konstellationen in der WM-Gruppe H vor dem letzten Spieltag aus.

SPANIEN (4 Punkte/4:0 Tore) …

… zieht bei einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein.

… Bei einem Unentschieden gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde gegen Saudi-Arabien entscheidet die Höhe des Sieges von Kap Verde, ob Spanien Erster oder Zweiter wird.

… Bei einer Niederlage gegen Uruguay ist Spanien Zweiter – falls Kap Verde nicht gegen Saudi-Arabien gewinnt.

…. Bei einer Niederlage gegen Uruguay und einem Sieg von Kap Verde ist Spanien Gruppendritter.

Duell mit Messi und Co: So würde die Sky-Community gegen Argentinien aufstellen

URUGUAY (2 Punkte/3:3 Tore) …

… zieht bei einem Sieg gegen Spanien als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, wenn Kap Verde nicht höher gegen Saudi-Arabien gewinnt.

… Bei einem Unentschieden gegen Spanien ist Uruguay Gruppenzweiter – wenn es im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien keinen Sieger gibt und Uruguay in allen Gruppenspielen mehr Tore erzielt hat als Kap Verde.

… Bei einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieger im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien fällt Uruguay auf den dritten, womöglich sogar auf den vierten Platz zurück.

KAP VERDE (2 Punkte/2:2 Tore) …

… zieht als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien höher gewinnt als Uruguay gegen Spanien.

… zieht auf jeden Fall mindestens als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein, wenn es gegen Saudi-Arabien gewinnt und es im Spiel zwischen Spanien und Uruguay einen Sieger gibt.

… Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde auch dann Gruppenzweiter, wenn Uruguay gegen Spanien verliert. Bei einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ist Kap Verde in jedem Fall Gruppendritter.

Werbung