So schätzen Matthäus & Hamann die CL-Duelle im Achtelfinale ein

Im Achtelfinale der Champions League trifft Bayern München auf Lazio Rom, der BVB auf PSV Eindhoven und RB Leipzig auf Real Madrid. Die beiden Experte Lothar Matthäus und Didi Hamann haben ihre Einschätzung zu den Gegnern der deutschen Mannschaften exklusiv bei Sky abgegeben.

FC Bayern vs. Lazio

Matthäus: „Ein Glückslos. Bayern München wird sicher die nächste Runde erreichen. Lazio hat nicht das Niveau, um dem FC Bayern gefährlich werden zu können. Immobile ist der wichtigste Spieler für Lazio, ansonsten ist die Mannschaft nur besseres Mittelmaß im italienischen Fußball. Die Chancen sehe ich bei 99:1“

Hamann: „Ein dankbares Los für die Bayern. Lazio hat zur Zeit große Probleme. Das hätte weitaus schlimmer kommen können.“

BVB vs. PSV Eindhoven

Matthäus: „Inter, Neapel oder Porto wären vom Namen her andere Kaliber gewesen. Eindhoven ist für den BVB komplizierter als Lazio für die Bayern. Aufgrund der Leistung in der Gruppenphase in der schweren Gruppe mit PSG, Newcastle und Milan ist Dortmund aber Favorit. Chancen: 60:40 für den BVB.“

Hamann: „Auch Borussia Dortmund kann sich sicher nicht über das Los beschweren. Real Sociedad ist unangenehm, aber machbar für die Dortmunder.“

RB Leipzig vs. Real Madrid

Matthäus: „Gegen Real Madrid zu spielen war für mich immer eine Ehre. Leipzig wird zwei gute Tage brauchen, um weiterzukommen. RB ist Außenseiter, geht aber nicht ohne Chancen in dieses Duell. Warum sollte man nicht gegen Real weiterkommen, wenn man an sich glaubt? Chancen: 40:60 aus Leipziger Sicht.“

Hamann: „Real Madrid hat große Verletzungssorgen zur Zeit. Jetzt fällt neben einigen Schlüsselspielern auch noch David Alaba lange Zeit aus. Das ist jetzt die Chance für Leipzig, einen wirklich großen Gegner zu bezwingen.“

Sky-Experte Hamann erwartet zudem acht Favortiensiege im Achtelfinale: „Die großen Namen hatten Glück, dass keiner PSG als Gruppenzweiten zugelost bekommen hat. Dadurch gehe ich aber auch davon aus, dass es im Viertelfinale zu vier absoluten Krachern kommen wird.“

Bild: Imago