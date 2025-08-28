Denke schon, dass… : So schätzt Pacult die Playoff-Chancen von WAC und Rapid ein

In der akutellen Folge des „DAB | Der Audiobeweis“ haben die beiden Sky-Experten Peter Pacult und Marc Janko die Ausgangslage für den SK Rapid und den Wolfsberger AC vor den Rückspielen im Playoff zur UEFA Conference League analysiert. Beide Klubs kämpfen am heutigen Donnerstag um den Einzug in die Ligaphase – und damit auch um wichtige Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung.

Für Peter Pacult ist die Ausgangslage klar: Sowohl der WAC als auch Rapid haben gute Chancen. Besonders optimistisch zeigte er sich mit Blick auf die Wolfsberger, die ihr Hinspiel mit 2:1 gegen Omonia Nikosia gewinnen konnten: „Es wird eine tolle Stimmung sein. Ich denke schon, dass der WAC das packt. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, der Didi wird die gut einstellen auf das ganze.“

Auch beim SK Rapid Wien sieht Pacult trotz der knappen 1:2-Hinspiel-Niederlage gegen Györ klare Vorteile – ssowohl in Bezug auf die Rahmenbedingungen als auch die individuelle Qualität im Kader: „Bei Rapid mache ich mir keine großartigen Gedanken. Volles Haus, es ist, glaube ich, jetzt schon ausverkauft, auch von der Qualität sehe ich Rapid stärker.“

Die Euphorie in Hütteldorf ist groß, nicht zuletzt durch den starken Saisonstart unter Peter Stöger. „Vier Spiele, zehn Punkte, er ist im Europacup noch dabei. Man kennt den Peter auch von seiner Arbeit in Köln. Das passt momentan perfekt“, so Pacult über den neuen Mann an der Seitenlinie.

Janko: „Drauf und dran, dass wir auch aus den Top 15 rutschen„

Marc Janko blickte in seiner Analyse über das Tagesgeschäft hinaus und warnte eindringlich vor einem Rückfall in der UEFA-Fünfjahreswertung. „Wir sind momentan drauf und dran, dass wir auch aus den Top 15 rutschen, wenn wir nicht Punkte sammeln,“ so der Ex-Teamstürmer. Gerade deshalb seien die Playoff-Rückspiele für Rapid und den WAC enorm wichtig – nicht nur für die beiden Vereine, sondern für den gesamten österreichischen Fußball.

Was die Chancen von Rapid betrifft, zeigte sich Janko zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass es Rapid heimbringen wird.“ Die Mischung aus Heimvorteil, Form und individueller Qualität spricht für die Wiener – doch unterschätzen dürfe man den Gegner keinesfalls.

Fest steht: Beide Klubs stehen vor richtungsweisenden Spielen. Für Rapid geht es vor vollem Haus um die Wende nach dem bitteren Auswärtsspiel, für den WAC um das Verteidigen des Vorsprungs gegen einen unangenehmen Gegner. Gelingt beiden der Aufstieg, winken nicht nur zusätzliche Europacup-Nächte, sondern auch dringend benötigte Zähler für das internationale Ranking – ganz im Sinne von Pacult, Janko und dem österreichischen Fußball.

(Red.)