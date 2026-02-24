Sörloth-Triplepack! Atletico Madrid löst Achtelfinal-Ticket

Atlético Madrid steht dank Torjäger Alexander Sörloth zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League.

Der spanische Traditionsklub setzte sich nach einem Dreierpack des Norwegers in Teil zwei eines lange umkämpften Playoff-Duells mit dem Club Brügge 4:1 (2:1) durch. Das reichte nach dem 3:3 im Hinspiel in Belgien zum Einzug in die Runde der letzten 16. Dort wartet der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur als nächster Gegner, die Auslosung findet am Freitag statt.

Der frühere Leipziger Sörloth (23.) brachte Atlético in Führung. Doch Brügge, für das Nicolò Tresoldi von Beginn an stürmte, schlug mit Joel Ordóñez (36.) zurück und hatte die große Chance zum 1:2. Johnny Cardoso (48.) und erneut Sörloth (76./87.) sorgten für die Entscheidung.

Sörloth profitierte bei seinem ersten Treffer von einem Fehler von Brügge-Schlussmann Simon Mignolet. Ordóñez, der kurz vor seinem Ausgleichstreffer wegen einer blutigen Nase behandelt werden musste, war nach einer Ecke von Christos Tzolis per Kopf erfolgreich.

Kurz darauf zwang Hugo Vetlesen Atléticos Torwart Jan Oblak zu einer Glanzparade (38.). Nach dem 2:1 für Madrid machten die Gäste mehr und mehr auf und fingen sich so den Konter ein, den Sörloth zu seinem 14. Saisontor nutzte. Nach einer Flanke traf der 30-Jährige per Direktabnahme sogar noch ein drittes Mal.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Alexander Sørloth (23.)

1:1 Joel Ordóñez (36.)

2:1 Johnny Cardoso (48.)

3:1 Alexander Sørloth (76.)

4:1 Alexander Sørloth (87.)

(SID) / Bild: Imago