Sonderlackierungen für Monaco: Star Wars, Superman & Co.

McLaren wird beim anstehenden GP von Monaco mit einer Sonderlackierung an den Start gehen. Der britische Rennstall ist dabei jedoch nicht der erste, sondern setzt eine Reihe besonderer Auftritte im Fürstentum fort. Sky Sport präsentiert eine Auswahl kurioser Lackierungen für den glamourösesten Grand Prix des Rennkalenders.

McLaren bringt eine der legendärsten und geschichtsträchtigsten Farb-Zusammenspiele des Motorsports zurück auf den Asphalt. Im Fürstentum Monaco wird der Rennstall nicht in den üblichen Papaya-Farben antreten, sondern in einem einmaligen Special aus blau und orange – den Farben von Gulf Oil.

Die Sonderlackierungen in Monaco zum Durchklicken

Was es damit genau auf sich hat, welche teils kuriosen Lackierungen und solche mit einem traurigen Hintergrund in der Vergangenheit in Monaco zu sehen waren, erfahrt Ihr in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!

Bild: Imago