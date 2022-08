Sonnleitner über mögliche Zukunft bei Rapid: „Wird vielleicht eine Lösung geben“

Mario Sonnleitner vom TSV Hartberg war in der 155. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Verteidiger sprach u.a. über eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Klub SK Rapid Wien.

…über seinen Kontakt zum SK Rapid Wien: „Besteht noch regelmäßig. Ich kenne ja auch noch einige Spieler dort, das Trainerteam und verfolge Rapid weiterhin. Versuche auch, jedes Spiel anzusehen und bin mittlerweile ein richtiger Rapidler geworden. Ist nicht nur eine Floskel, sondern mich interessiert dieser Klub. Ich habe dort den größten Teil meiner Fußballerkarriere verbracht und dann hat man halt eine große Verbindung damit.“

…angesprochen auf eine mögliche Zukunft beim SCR: „Es gab mit dem Zoki damals ein Gespräch, als mein Vertrag nicht verlängert wurde, dass es Gespräche gibt, wenn es soweit ist. Glaube, dass da beidseitig ein gutes Einvernehmen ist. Wenn es soweit ist, wird es vielleicht eine Lösung geben, ja!“

…über das Duell seines Ex-Klubs in der Conference League-Qualifikation gegen FC Vaduz: „Ich rechne mit einem Aufstieg. Sie sind klarer Favorit, auch wenn Vaduz die Türken rausgehaut hat, aber der FC Vaduz ist nicht umsonst in der zweiten Schweizer Liga. Da muss Rapid auch selbstbewusst genug sein und sagen, dass sie da drüberkommen. Natürlich kann in jedem Spiel was passieren, aber über zwei Spiele muss Rapid die bessere Mannschaft sein.“

…über seinen ehemaligen Mannschaftskollegen und jetzigen Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer: „Finde er macht es sehr gut. Er hat sie in einer ganz schwierigen Phase übernommen und hat letztendlich den Europacup-Qualifikationsplatz gegen eine gute WSG erreicht. Und jetzt ist ein Umbruch entstanden, der natürlich auch ein bisschen eine Zeit braucht.“

