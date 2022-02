Sonnleitner über mögliches Verpassen der Meistergruppe: „Dann bricht bei uns auch nicht die Welt zusammen“

Für Hartberg scheint der Zug in die Top sechs hingegen abgefahren zu sein. Der TSV unterliegt in der 20. Runde der Wiener Austria mit 0:2. Zwei Runde vor dem Cut liegt man auf dem neunten Tabellenplatz. Verteidiger Mario Sonnleitner analysiert im Sky-Interview die Niederlage und spricht über die Tabellensituation.

Mario Sonnleitner (TSV Hartberg):

…über die Niederlage: „Teilweise waren wir am Ball ganz gut. Vom Gefühl her hat die Austria einfach den Moment der besser genutzt. In der ersten Halbzeit waren sie auch besser im Spiel drinnen als wir. Da haben Sie mehr Chancen herausgespielt und sind dann in Führung gegangen. Dann haben wir Ihnen ein bisschen in die Karten gespielt. Wir hatten sehr viel Ballbesitz in zwei Dritteln des Platzes, aber im letzten Drittel hat uns einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Es war nicht alles schlecht von uns, aber sie waren dann einfach effektiver. In der zweiten Halbzeit haben sie auch gleich die erste Chance genutzt und dann wird es schwierig.“





…was heute schwergefallen ist: „Sie waren dann sehr tief. Sie haben dann einen sehr engen Block vorgeschoben. Wir haben natürlich dann versucht zwischen den Linien hineinzukommen, das ist so ein teilweise auch gelungen. Wir sind dann von außen durch und dann fehlt uns oft der letzte Pass, die letzte Konsequenz, die Boxbesetzung ist dann nicht optimal und dann ist es auch auswärts schwierig, dass wir dann zum Anschlusstreffer kommen. Wir haben alles gegeben, es hat dann aber nicht gereicht.“



…über die Tabellensituation: „Wenn wir uns ehrlich sind, ist das jetzt schwieriger. Wir haben jetzt keine leichten Spiele vor uns. Es kann vielleicht noch was gehen, aber wir wissen genau, um was es geht bei uns. Wir haben die Chance gewittert, aber wenn es nichts ist, dann bricht bei uns auch nicht die Welt zusammen.