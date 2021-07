Sonnleitner über seine Highlights mit Rapid: “Die Europacup-Abende waren immer glorreich”

Neo-Hartberger und Ex-Rapidler Mario Sonnleitner war am Montag zu Gast bei “Dein Verein -Double Check”. Der Abwehrspieler blickte dabei auf seine Zeit in Wien-Hütteldorf zurück.

…angesprochen auf seine Highlights mit Rapid: „Die Europacup-Abende waren immer glorreich. Als ich im ersten Jahr gekommen bin, haben wir wieder Aston Villa geschlagen und ich durfte auch ein Tor besteuern. Das war unglaublich, wie wir am Flughafen empfangen worden sind. Sowas habe ich noch nie erlebt. Da waren 2500 Fans beim Gepäcksband in Schwechat. Das war phänomenal. Und dann die ganzen Europacupspiele. Da haben wir einige coole Spiele gehabt, die bleiben am meisten in Erinnerung. Leider durfte ich keinen Titel feiern.“

…angesprochen auf seine emotionale Verabschiedung von Rapid: „Es war wirklich ein sehr emotionales Spiel für mich, es war sehr aufregend und wunderschön. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, aber man kann sich auf solche Dinge nicht wirklich vorbereiten. Der Abschied von den Fans war einfach großartig. Ich habe versucht, bei mir zu bleiben, weil es geht ja trotzdem noch um ein Fußballspiel. Es ist wunderschön, was die Fans für mich gemacht haben und bin ihnen ewig dankbar. Trotzdem habe ich dann 90 Minuten Fußball spielen müssen und habe versucht, schnell wieder zu mir zu kommen und im Fokus zu sein.“