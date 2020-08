Sorge um ÖFB-U21-Teamchef Gregoritsch

via

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch bei einem VIP-Tennis-Turnier in Wien kollabiert. Das berichten “Österreich” und “Krone” in ihren Online-Ausgaben am Montagabend. Der 62-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Es bestehe der Verdacht auf einen Herzinfarkt.

Der “Krone” wurde aus ÖFB-Kreisen bestätigt, dass Gregoritsch wohl zumindest einen „Schwächeanfall“ erlitten habe.

Der Grazer ist seit 2012 Teamchef der ÖFB-U21. Sein Sohn Michael spielt beim FC Augsburg in der Deutschen Bundesliga.

