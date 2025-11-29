Sorge um Sarkaria: Austria droht nächste Hiobsbotschaft

Der Wiener Austria droht die nächste Hiobsbotschaft in dieser Woche: Nach der schweren Verletzung von Noah Botic könnte nun auch Manprit Sarkaria der Austria-Offensive länger fehlen.

Sarkaria musste beim 0:0 gegen die WSG Tirol mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Cheftrainer Stephan Helm befürchtet jedoch Schlimmes. „Ich bin nicht so guter Dinge“, sagte Helm unmittelbar nach dem Spiel im Sky-Interview.

Helm: „Es ist traurig“

Erst am Freitag gab die Austria bekannt, dass sich Stürmer Botic im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zuzog. Der Australier fällt damit wohl die komplette restliche Saison aus.

Artikelbild: GEPA