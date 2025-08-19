Sorgen um Sinner: Titelverteidiger vor US Open am Ende

Etwas mehr als 20 Minuten – länger hat Jannik Sinner in der Hitze von Cincinnati nicht durchgehalten. Völlig entkräftet und durchgeschwitzt hockte der Weltranglisten-Erste wie ein Häufchen Elend auf seinem Stuhl und musste das mit großer Spannung erwartete Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 aus seiner Sicht aufgeben. Wenige Tage vor Beginn der US Open befindet sich der Australian-Open- und Wimbledon-Champion in einem bedenklichen Fitness-Zustand.

„Es tut mir super, super leid, euch enttäuschen zu müssen“, sagte Sinner völlig konsterniert an die Zuschauer gerichtet, die für ihre teuren Tickets nur ein Mini-Endspiel zu sehen bekommen hatten. „Seit gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, dass es über Nacht besser wird, aber es ist schlechter geworden. Ich habe versucht, rauszugehen und zumindest ein kleines Match daraus zu machen, aber es ging nicht mehr.“

Während sich Alcaraz zusammen mit der Polin Iga Swiatek, die im Finale gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 7:5, 6:4 gewonnen hat, unmittelbar nach den beiden Endspielen per Flieger auf den Weg nach New York machte, muss Sinner erst einmal wieder zu Kräften kommen. Er habe jetzt ein paar Tage Zeit, um sich zu erholen. „Und dann gehen wir wieder an die Arbeit und werden hoffentlich bereit sein“, sagte der Südtiroler. Auch Alcaraz weiß, dass die Strapazen groß sind. „Die Ansetzung ist nicht die beste. Aber das Konzept des Turniers liebe ich“, meinte er zum neu angelegten Mixed-Bewerb.

