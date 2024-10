Souveräner Heimsieg: ÖFB-Team schlägt Kasachstan klar

Mit den Heimfans im Rücken feiert das ÖFB-Team einen souveränen Sieg in der Nations League! Gegen Kasachstan holt Österreich einen verdienten 4:0-Sieg in der Nations League-Gruppe B3 und tankt Selbstvertrauen für das bevorstehende Spiel um die Tabellenführung gegen Norwegen.

Rangnick setzte im Sturmzentrum auf Junior Adamu. Der Freiburg-Legionär erhielt den Vorzug gegenüber Marko Arnautovic. Sein Clubkollege Michael Gregoritsch, eben erst von einem Muskelfaserriss genesen, fehlte wegen eines grippalen Infekts. Gernot Trauner begann wie erwartet neben Philipp Lienhart in der Innenverteidigung. Im Tor durfte Salzburg-Reservist Alexander Schlager Spielpraxis sammeln, EM-Goalie Patrick Pentz sollte aber am Sonntag im Showdown gegen die Norweger wieder zum Zug kommen.

Der auffälligste Mann der ersten 20 Minuten wird dem ÖFB-Team gegen die Norweger fehlen. Alexander Prass handelte sich früh eine Gelbe Karte ein und ist gesperrt. Zuvor hatte der Hoffenheim-Legionär einen ersten Warnschuss an die linke Außenstange abgegeben (3.), mit einem Freistoß vom Strafraumeck Kasachstans Goalie Igor Shatskiy geprüft (8.) und noch einmal gefährlich angeklopft (9.).

Starke Beginnphase des ÖFB-Teams

Hoffenheim-Legionär Prass kommt in der achten Minute zur nächsten Torchance. Aus halbrechter Position bringt Prass einen Freistoß gefährlich auf das Tor, Kasachstan-Torhüter Igor Shatskiy kann sich aber auszeichnen. Doch zwei Minuten später kann Österreich in Führung gehen. Nicolas Seiwald erobert einen Ball in der gegnerischen Hälfte, schickt Christoph Baumgartner mit einem Lochpass auf die Reise und der 25-Jährige schiebt den Ball locker zum 1:0 für das ÖFB-Team ein.

Nach 20 Minuten kommt es zu einer strittigen Situation: Baumgartner wird von Shatshiy im Strafraum bei einem engen Duell um den Ball gefoult, Schiedsrichter Don Robertson aus Schottland entscheidet sich gegen einen Elfmeter für Österreich.

Anschließend beruhigt sich die Partie, Österreich bleibt weiter die bessere und gefährlichere Mannschaft, Kasachstan verteidigt kompakt und lässt weniger Chancen zu. In der 40. Minute kommen die Gäste zu ihrer ersten Torchance nach einem Eckball, Schlager muss aber nicht mehr eingreifen.

In der zweiten Hälfte beginnt das ÖFB-Team wieder mit viel Power und Elan. In der 47. Minute kommt das ÖFB-Team nach einer Ecke zu einer sehr guten Torchance, die gegnerische Abwehr kann in letzter Sekunde den Ball wegschlagen. Nur wenige Augenblicke später scheitert Junior Adamu wenige Meter vor dem Tor an einen heranrauschenden Kasachen. Doch ein Doppelschlag von Rot-Weiß-Rot sollte unmittelbar folgen.

Österreich mit Doppelschlag nach der Pause

Nach 53 Minuten kann sich Österreich mit dem 2:0 belohnen. Philipp Lienhart trifft nach einer Ecke von Romano Schmid per Kopf, Goalie Shatskiy kann nicht mehr entscheidend parieren. Nur drei Minuten später klingelt es erneut im Tor der Kasachen. Baumgartner bringt den Ball zu Marcel Sabitzer, der zieht direkt ab und schlenzt den Ball zum 3:0 für das ÖFB-Team.

Im Laufe der zweiten Hälfte bringt Teamchef Rangnick neue Kräfte, wechselt unter anderem Marko Arnautovic, Matthias Seidl und Michael Svoboda ein, der sein Länderspiel-Debüt feiert.

Die Wechsel haben sich auch direkt bezahlt gemacht. Der ebenfalls eingewechselte Florian Grillitsch mit der perfekten Flanke auf Arnautovic, der per Kopf auf Seidl weiterleitet. Der Rapid-Kapitän zögert nicht lange und erzielt per Aufsetzer sein erstes Tor für das Nationalteam.

Österreich beendete nicht nur eine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg, sondern landete auch den vierten Heimerfolg in Serie. Erstmals nach neun Partien blieb die Rangnick-Auswahl ohne Gegentor. In den fünf Länderspielen gegen Kasachstan hat das ÖFB-Team immer zu Null gespielt. Zudem ist man in der neuen Linzer Raiffeisen Arena, in der es am Sonntag gegen Norwegen um die Tabellenführung geht, nach vier Partien ungeschlagen.

(Red./APA)/Bild: GEPA