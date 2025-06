Späte Tore und Rudelbildung: Inter nach Sieg gegen River Plate im Achtelfinale

Inter Mailand steht dank zweier später Tore als Gruppensieger im Achtelfinale der Klub-WM. Der italienische Vizemeister besiegte River Plate am Mittwoch (Ortszeit) im Schlager in Seattle mit 2:0 und trifft nun auf Fluminense.

Die Argentinier mussten sich aus dem Bewerb verabschieden, weil CF Monterrey im Parallelspiel in Pasadena die Urawa Red Diamonds mit 4:0 abfertigte. Die Mexikaner sind im Turnier noch ungeschlagen und spielen nun gegen Borussia Dortmund.

Die Mailänder stellten die Weichen vor 45.135 Zuschauern erst im Finish in numerischer Überlegenheit auf Sieg. Jungstürmer Francesco Esposito traf in der 72. Minute nach Vorarbeit von Petar Sucic. Für den 19-Jährigen, der in der Vorsaison auf Leihbasis in der Serie B überzeugte, war es das erste Pflichtspieltor für Inter. River war zu diesem Zeitpunkt bereits um einen Mann weniger. Lucas Martinez Quarta hatte die Rote Karte gesehen, weil er Henrikh Mkhitaryan als letzter Mann zu Boden gebracht hatte (66.).

Nach einer relativ ereignislosen ersten Hälfte übernahm Inter nach Seitenwechsel das Kommando, vergab in Person von Kapitän Lautaro Martinez aber einige Topchancen. Nach Espositos Erlösung war in der Nachspielzeit auch noch Alessandro Bastoni erfolgreich. Der Verteidiger nützte die Unordnung im Strafraum der Argentinier und schoss wuchtig ein (93.).

Danach kam es noch zu einer Rudelbildung, in deren Folge mit Gonzalo Montiel ein weiterer River-Profi mit Gelb-Rot vom Platz musste (95.).

Monterrey mit ungefährdetem Sieg

Während es für Inter nun am Montag in Charlotte mit Fluminense aus Rio de Janeiro gegen einen weiteren südamerikanischen Club weitergeht, bekommen es ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und seine Dortmunder am Dienstag in Atlanta mit Monterrey zu tun.

Das mexikanische Überraschungsteam, das zuvor bereits gegen Inter (1:1) und River (0:0) remisiert hatte, machte gegen Urawa mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten schon vor der Pause alles klar. Nelson Deossa (30.), German Berterame (34.) und Jesus Corona (39.) trafen. Berterame legte kurz vor Spielende noch ein weiteres Tor nach (97.). Die Japaner waren bereits zuvor ausgeschieden und mussten ohne Punktgewinn die Heimreise antreten.

(APA)/Bild: Imago