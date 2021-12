Später Ausgleich bringt Brighton Punkt gegen West Ham

Neal Maupay avanciert mit seinem Ausgleichstreffer zum heimlichen Matchwinner im Duell zwischen Brighton und Rapid-EL-Gegner West Ham.

West Ham geht früh in der Partie mit 1:0 in Führung. Der Tscheche Tomas Soucek bringt die „Hammers“ in der fünften Minute in Führung.

Brighton anschließend zwar mit mehr Ballbesitz, doch sie können keine zwingenden Torchancen rausspielen. Kurz vor Schluss dann aber doch der verdiente Ausgleich für Brighton. Maupay bringt den Ball nach einer Flanke ins Tor und bringt Brighton vorerst auf Platz Sieben in der Tabelle. West Ham bleibt vorerst auf dem vierten Tabellenplatz.

Bild: Imago