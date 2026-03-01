Später Brekalo-Siegtreffer: Hertha zeigt geforderte Reaktion

Den Aufstieg hatten die Verantwortlichen von Hertha BSC in der vergangenen Woche abgeschrieben – doch immerhin hat die Mannschaft von Stefan Leitl nach der 2:5-Klatsche in Paderborn dank Josip Brekalo die geforderte Reaktion gezeigt.

Die Berliner gewannen gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:1). Der Rückstand zu Platz drei beträgt acht Punkte.

Brekalo brachte Berlin in der 20. Minute in Führung. Tom Baack glich kurz vor der Pause für den FCN überraschend aus (45.+1). Brekalo gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer (88.). Die Hertha hatte in den vergangenen Wochen das erklärte Ziel Aufstieg immer weiter aus den Augen verloren. Vor dem Duell mit Nürnberg, das im Mittelfeld platziert ist, hatte es in neun Spielen nur einen Sieg gegeben.

Münster dreht Spiel und beendet Sieglos-Serie

Mit einem Doppelschlag in vier Minuten hat Preußen Münster seine rasante Talfahrt in der 2. Deutschen Bundesliga gestoppt. Nach neun Spielen in Folge ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Ende nach Rückstand noch mit 2:1 (0:0) im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig durch. Münster sprang auf den 13. Tabellenplatz, Braunschweig rutschte nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien auf Rang 16 ab.

Rückschlag im Abstiegskampf: Magdeburg unterliegt Karlsruhe

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf kassiert. Die Mannschaft des Trainerduos Petrik Sander und Pascal Ibold unterlag dem Karlsruher SC 1:3 (0:1). Nach der dritten Pleite nacheinander wird die Lage im Tabellenkeller für den Vorletzten immer bedrohlicher.

