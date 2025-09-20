Später Doppelschlag: Leader SKN dreht Spiel gegen Austria Salzburg

Spitzenreiter SKN St. Pölten hat seinen Vorsprung in der 2. Liga mit einem Last-Minute-Sieg ausgebaut.

Die Niederösterreicher feierten am Samstag gegen Austria Salzburg in Überzahl und aufgrund von Treffern von Marco Hausjell (88.) und Reinhard Young (95.) einen 2:1-Auswärtserfolg und liegen damit sechs Punkte vor der Admira, die bereits am Freitag bei Rapid II nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Der SKN hält nun nach sieben Runden bei sechs Siegen und einem Remis.

Die Salzburger waren durch Christian Gebauer (57.) in Führung gegangen. Dann aber sah Denis Kahrimanovic in der 75. Minute Gelb-Rot, und die dezimierten Gastgeber konnten dem Druck der Niederösterreicher nicht mehr standhalten.

(APA)/Bild: GEPA