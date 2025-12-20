Später Einbruch: Oklahoma City verliert trotz Führung gegen Minnesota

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat einen sicher geglaubten Sieg bei den Minnesota Timberwolves in der letzten Minute verspielt.

Beim 107:112 gab der Titelverteidiger um den deutsch-amerikanischen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein spät eine Führung aus der Hand. 40 Sekunden vor dem Spielende hatte OKC um den einmal mehr starken NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander (35 Punkte) noch geführt.

Für den Spitzenreiter der Western Conference war es die dritte Pleite in dieser Saison, die zweite in den vergangenen drei Spielen, nachdem Oklahoma zuletzt im NBA-Cup-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs verloren hatte.

Derweil endete auch die Siegesserie der New York Knicks. Nach sieben Erfolgen inklusive des NBA-Cup-Triumphs musste sich der Zweite der Eastern Conference im Madison Square Garden mit 107:116 gegen die Philadelphia 76ers geschlagen geben.

Nach der Niederlage im Cup-Finale führte Victor Wembanyama San Antonio zu einem 126:98 gegen die Atlanta Hawks. Der französische Starspieler, der nach einer Verletzungspause noch dosiert zum Einsatz kommt, erzielte in nur 21 Minuten 26 Punkte. Es war Wembanyamas 100. Spiel in Folge mit mindestens einem Block – eine Marke, die in der NBA-Geschichte zuvor nur zweimal erreicht wurde: von Dikembe Mutombo (116) und Patrick Ewing (145).

