Später Haaland-Elfer erlöst ManCity bei Crystal Palace

via

via Sky Sport Austria

Ein Elfmeter von Erling Haaland hat Meister Manchester City im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League drei Punkte beschert.

Der Titelverteidiger mühte sich am Samstag beim Mittelständler Crystal Palace zu einem 1:0-Sieg und verkürzte den Rückstand auf Arsenal damit vorerst auf zwei Punkte. Der Tabellenführer ist erst am Sonntag bei Fulham im Einsatz (am morgigen Sonntag LIVE & EXKLUSIV ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Premier League!).

ManCity ist nun acht Pflichtspiele ungeschlagen, die jüngsten vier hat das Team von Trainer Pep Guardiola alle gewonnen. Die „Citizens“ dominierten die Partie, es dauerte aber bis zur 77. Minute, ehe Haaland den Ball nach einem Foul an Ilkay Gündogan vom Punkt ins Tor rollte. Für den 22-jährigen Norweger war es im 26. Ligaeinsatz für City der 28. Treffer.

(APA.)

Beitragsbild: Imago.