Später Salah-Elfmeter rettet Liverpool in Burnley

Der FC Liverpool hat ihre makellose Bilanz mit Mühe aufrechterhalten und die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut.

Der englische Fußball-Meister setzte sich in einem über weite Strecken ereignislosen Spiel dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) beim FC Burnley durch, nach den ersten vier Spieltagen bleiben die Reds damit das einzige Team mit der maximalen Punkteausbeute.

Salah verwandelt Handelfmeter

Gegen den Aufsteiger agierte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot über lange Strecken glanz- und glücklos. Die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Lesley Ugochukwu (84.) nutzten die Reds spät: Stürmerstar Mohamed Salah verwandelte einen Handelfmeter (90.+5) in der Nachspielzeit.

Rekord-Zugang Alexander Isak, mit 150 Millionen Euro Ablöse der krönende Abschluss des Liverpooler Einkaufsrauschs im Sommer, stand noch nicht im Kader.

(SID/Red.)

Bild: Imago