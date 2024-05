Später Sieg: GAK steht kurz vor Bundesliga-Rückkehr

Der GAK ist dem Meistertitel in der 2. Fußball-Liga wieder einen bedeutenden Schritt nähergekommen.

Mit dem 1:0-Heimsieg vom Freitag gegen den FC Admira Wacker lebt die Möglichkeit, dass die Grazer bereits in eineinhalb Tagen in der Zuschauerrolle die Bundesliga-Rückkehr feiern dürfen. Gewinnt die SV Ried am Sonntag (10.30 Uhr) nicht bei der Vienna, ist vier Runden vor Schluss rechnerisch alles klar.

Der GAK entwickelte in der Merkur Arena in der ersten Hälfte nur selten Zug zum Tor. Die Admira erwies sich als ebenbürtiger Gegner, beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken. Nach der Pause waren die Roten zwar gefährlicher, echte Torchancen gab es aber bis zur 70. Minute, als Daniel Maderner knapp verzog, weiter nicht zu sehen.

GAK könnte Sonntag vorzeitig feiern

Neun Minuten später schoss der GAK-Stürmer erneut knapp daneben. Doch Lenn Jastremski machte es in der 84. Minute aus kurzer Distanz besser, als er einen Stanglpass von rechts mit der Ferse direkt ins Tor bugsierte. Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Vor dem Sonntag liegt der GAK 14 Punkte vor Ried.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.