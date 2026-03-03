Später Siegtreffer! Tabellenschlusslicht Wolverhampton schockt Liverpool

Der FC Liverpool hat nach seinem Zwischenhoch in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag einstecken müssen.

Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge blamierten sich die Reds beim 1:2 (0:0) beim abgeschlagenen Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers und verpassten den Sprung auf Platz vier.

Liverpool dominierte zwar das Spiel im Molineux Stadium deutlich, tat sich aber vor allem vor der Pause sehr schwer, hochkarätige Torchancen zu kreieren. Kurz nach der Halbzeit traf Cody Gakpo die Latte, als er dem besser postierten Curtis Jones den Ball wegspitzelte (51.).

Doch es wurde noch schlimmer für den Meister: Rodrigo Gomes traf für den krassen Außenseiter mit dem allerersten Torschuss (78.). Mohamed Salah gelang nach zehn Spielen ohne Treffer zwar der zwischenzeitliche Ausgleich (83.). Doch André traf in der Nachspielzeit noch zum Sieg für die Gastgeber (90.+4).

Der deutsche Nationalspieler Kevin Schade musste sich mit dem FC Brentford mit einem 0:0 beim AFC Bournemouth begnügen und verpasste den Sprung auf Platz sechs. Anton Stach kassierte mit Leeds United eine 0:1 (0:0)-Heimpleite gegen den AFC Sunderland und könnte am Mittwoch, wenn die Konkurrenz spielt, näher an die Abstiegszone rücken.

(SID) / Bild: Imago