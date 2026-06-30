Später Treffer! Haaland schießt Norwegen ins Achtelfinale

Ein Traumtor des Youngsters Antonio Nusa und ein später Treffer von Erling Haaland haben Norwegen ins Achtelfinale der Fußball-WM geführt, das „Ruuh!“ der Wikinger hallt in Nordamerika weiter von den Rängen. Bei der Rückkehr ihrer Leistungsträger um Starstürmer Haaland und den Leipziger Nusa siegten die Skandinavier gegen den deutschen Vorrundengegner Elfenbeinküste am Dienstag in Dallas mit 2:1 (1:0) und zogen in die nächste Runde ein.

Das Team von Nationaltrainer Stale Solbakken steht dank des sehenswerten Treffers von Nusa (39.) sowie des fünften Turniertores von Haaland (86.) bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Runde der letzten 16.

Amad (74.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Elfenbeinküste verpasste es vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki dennoch, bei der vierten WM-Teilnahme erstmals in ein Achtelfinale einzuziehen. Auch der europaweit heiß umworbene Shootingstar Yan Diomande – bei RB Leipzig ein Teamkollege Nusas – verhinderte das Aus nicht.

Haaland zurück in der Startelf

Solbakken war nach der XXL-Rotation im letzten Gruppenspiel gegen Titelfavorit Frankreich (1:4) weitgehend zu seiner Stammformation zurückgekehrt. Neben Haaland spielten unter anderem auch Spielmacher Martin Ödegaard, Leipzig-Profi Nusa und Angreifer Alexander Sörloth wieder von Beginn an. Der angeschlagene Außenverteidiger Julian Ryerson (Borussia Dortmund) saß auf der Bank.

Auf dem Rasen tat sich Norwegens Stammpersonal zunächst schwer, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Eine Flanke vom rechten Flügel fand Haaland im Strafraum, den Kopfball des Torjägers blockte Odilon Kossounou (3.) ab. Aus einem ruhigen, kontrollierten Spielaufbau erzeugte Norwegen viel Breite. Vorstöße in die Gefahrenzone entstanden so aber kaum.

Der dreimalige Afrika-Cup-Gewinner setzte seinerseits immer wieder einzelne Nadelstiche ins letzte Drittel. Torabschlüsse wie durch Ghislain Konan (21.), der am Außennetz scheiterte, entstanden dabei zwar nur selten. Die scharfen Flanken aus dem Halbfeld sorgten jedoch stets für Unruhe.

Nusa mit Traumtor

Dem norwegischen Spiel fehlten Tempo und Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung – bis Nusa zuschlug. Nach einer flinken Körpertäuschung schlenzte der 21-Jährige den Ball sehenswert in den Winkel. Das Tor leitete eine Druckphase Norwegens ein: Haaland (42.) verpasste den zweiten Treffer aus kurzer Distanz, bei der folgenden Ecke rauschten Sörloth und erneut Haaland am Ball vorbei.

Norwegen war nach der Pause verstärkt defensiv gefordert. Die Elfenbeinküste setzte die schnellen Außen besser in Szene und drang vermehrt in den Strafraum ein. Den Schuss von Nicolas Pépé parierte Orjan Nyland (56.) stark. Die Skandinavier spielten Konter unsauber aus, Gefahr entstand vereinzelt über Standards. Nach einer Ecke klärte Amad Diallo gegen Torbjorn Heggem auf der Linie (67.). Unmittelbar nach der zweiten Trinkpause schlug Amad zu. Für die späte Entscheidung sorgte Haaland.