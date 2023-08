Spätes K.O. in Dornbirn: Admira erleidet erste Niederlage

Die Admira hat in der 2. Fußball-Liga Boden auf den makellosen Spitzenreiter GAK verloren.

Durch einen späten Treffer von Felix Mandl (88.) gingen die Südstädter am Samstag in der vierten Runde beim FC Dornbirn als 0:1-(0:0)-Verlierer vom Platz und sind weiter Dritter. Der Rückstand auf den GAK wuchs aber auf fünf Punkte an, Aufsteiger DSV Leoben ist drei Zähler hinter den Rotjacken Zweiter.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.