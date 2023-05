Spalier nach Tor-Rekord! Haaland bedankt sich nach Bestmarke

Mit seinem Tor gegen West Ham United ist Erling Haaland nun der Spieler mit den meisterzielten Treffern in einer Premier-League-Saison. In den sozialen Medien bedankt er sich bei seinen Fans für die Unterstützung.

Die 70. Minute beim Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und den Hammers bedeutete für Haaland Historisches: Nach Vorlage von Jack Grealish schoss der Norweger – wie zuvor abgemacht – das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 und erzielte somit seinen 35. Saisontreffer.

„Jack und ich haben vor dem Spiel gesprochen, und er hat gesagt, er will mir den Assist für den Rekord geben“, erklärte der 22-Jährige später am Sky Mikrofon. Nach Abpfiff standen seine Mitspieler Spalier und klopften ihm auf den Rücken, was zwar ein „schönes Gefühl“, allerdings auch „wirklich schmerzhaft“ gewesen sei.

Haaland bedankt sich in den sozialen Medien

In einem Instagram-Video richtete sich Haaland auch an seine Fans und bedankte sich für den Support: „Hey Leute, ich möchte mich für eure Unterstützung bedanken“, erklärte er sichtlich glücklich. „Es ist einfach toll, dass ich den Rekord gebrochen habe und dass wir drei Punkte geholt haben. Danke euch!“

Selbst Trainer Pep Guardiola staunte über den neuen Premier-League-Rekordtorschützen Erling Haaland. „Er ist unglaublich. Er ist erst 22 – und hat noch fünf Spiele vor sich“, meinte der Spanier, nachdem der Mittelstürmer seinen 35. Treffer in der englischen Eliteliga für Manchester City erzielt hatte. Haaland löste damit Andrew Cole (1993/94) und Alan Shearer (1994/95) als bisherige Rekordhalter ab. „Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht“, meinte Guardiola ungläubig.

Auch Alan Shearer meldete sich zu Wort, nachdem ihm der Rekord abspenstig gemacht wurde. „Ich hätte mir keinen netteren Kerl wünschen können, an den er (der Rekord, Anm. d. Red.) geht“, schrieb er und fügte hinzu: „Er ist der Beste.“

Manchester City ist wieder Tabellenführer

Durch den am Ende klaren 3:0-Erfolg im Nachholspiel am Mittwoch gegen West Ham United überholte ManCity wieder den FC Arsenal und hat als Spitzenreiter nun einen Punkt Vorsprung vor dem Team aus London. Der Bayern-Bezwinger in der Champions League hat zudem ein Spiel weniger als der Titelrivale absolviert. Der Niederländer Nathan Ake (50.), Haaland (70.) und Phil Foden (85.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Fodens Tor war zudem das 1000. in der Trainer-Ära von Guardiola bei den Citizens.

Mit der Antwort auf die Frage, wie er den besonderen Abend nun ausklingen lasse, sorgte Haaland schließlich noch für einige Schmunzler. „Ich gehe jetzt nach Hause, spiele ein paar Videospiele, esse etwas und schlafe dann. Und dann denke ich an drei Punkte gegen Leeds“, erklärte der Ex-Dortmunder. Was er spielt, wolle er allerdings nicht verraten: „Das kann ich nicht sagen, das ist zu peinlich.“

