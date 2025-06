Spanien bangt: Starspielerin könnte EM verpassen

Weltmeister Spanien droht bei der anstehenden Fußball-EM in der Schweiz der Ausfall von Starspielerin Aitana Bonmati. Die Ballon-d’Or-Gewinnerin der vergangenen beiden Jahre wurde wegen einer viralen Meningitis in eine Klinik gebracht, der Krankheitsverlauf sei „ungewiss“, teilte der spanische Verband RFEF auf seiner Homepage mit.

Bonmati (27) verpasste am Freitag das letzte Vorbereitungsspiel gegen Japan in Leganés (3:1), postete bei Instagram aber ein Foto aus dem Krankenbett. Darauf ist zu sehen, dass die Offensivspielerin des FC Barcelona den Test im Fernsehen verfolgte.

Am Sonntag reisen die Spanierinnen in die Schweiz, bei der EM (2. bis 27. Juli) geht es für den Titelkandidaten in der Vorrundengruppe B gegen Portugal, Belgien und Italien. Spanien hat bei den Frauen noch nie den Europameistertitel geholt und stand auch noch nie im Endspiel. Bislang größter Erfolg war der Halbfinaleinzug 1997.