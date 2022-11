Spanien: Barca-Youngster nachnominiert

Für Spaniens Nationalspieler Gaya ist die WM in Katar schon vor dem ersten Spiel beendet. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler vom FC Valencia hatte sich am Mittwoch im Training am Knöchel verletzt, am Freitag verließ Gaya dann das Trainingscamp der Spanier. Trainer Luis Enrique nominierte den erst 19 Jahre alten Alejandro Balde vom FC Barcelona nach.

Für Gaya wäre es die erste WM-Teilnahme gewesen. Er habe Katar „mit der Liebe und dem Respekt seiner Teamkameraden und des Verbandes verlassen“, teilte der Verband RFEF mit.

Spanien ist Gegner der deutschen Nationalmannschaft in Gruppe E. In ihrem ersten WM-Spiel trifft „La Roja“ auf Costa Rica.

(SID) / Bild: Imago