Spanien-Duo fit für Duell mit Kap Verde

Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt.

Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz, rechtzeitig vor dem spanischen WM-Auftakt gegen Kap Verde am Montag in Atlanta.

Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren Yamal (FC Barcelona) und Williams (Athletic Bilbao) nicht mitgereist. Spanien spielt in der WM-Gruppe H zudem gegen Uruguay und Saudi-Arabien.

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