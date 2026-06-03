Spanien-Duo zum WM-Auftakt wohl fit

Die spanische Nationalmannschaft kann offenbar schon zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Lamine Yamal und Nico Williams zurückgreifen.

Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente am Mittwoch mitteilte, sollen die Offensivspieler rechtzeitig fit werden. Beide hatten zum Ende der Vereinssaison mit Oberschenkelverletzungen gefehlt.

Yamal & Williams fehlen bei Testspiel

„Wir sind perfekt mit den Vereinen abgestimmt, wir geben ihnen Kontinuität in einem Programm, das vor einiger Zeit festgelegt wurde, und die Wahrheit ist, dass sich die Spieler jeden Tag verbessern“, sagte de la Fuente. Beide würden „wie erwartet Fortschritte“ machen, der Test gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna (21 Uhr) kommt aber noch zu früh.

Besonders Yamal vom FC Barcelona gilt als entscheidender Mann in der Offensive des Europameisters. „Wenn alles so weiterläuft wie bisher, könnte er am 15. Juni einsatzbereit sein, aber das garantiert nicht, dass er spielen wird“, sagte de la Fuente.

Spanien zum Auftakt gegen Kap Verde

Zum Auftakt trifft Spanien in Atlanta auf Kap Verde. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien (21. Juni in Atlanta) und Uruguay (27. Juni in Guadalajara).

Nach dem Triumph bei der EM in Deutschland vor zwei Jahren zählt Spanien zu den großen Titelfavoriten. De la Fuente betonte jedoch, das Turnier werde „historisch sein, da es die Weltmeisterschaft ist, bei der die meisten Mannschaften realistische Gewinnchancen haben“.

(SID)

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