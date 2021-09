Spanien siegt knapp im Kosovo – Schweden patzt

via

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Chance auf die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar gewahrt. Das Team von Chefcoach Luis Enrique gewann im Kosovo mit reichlich Mühe mit 2:0 (1:0) und nutzte den Patzer der Schweden, die überraschend in Griechenland mit 1:2 (0:0) verloren.

Pablo Fornals (32.) und Ferran Torres (90.) sorgten für die Treffer des Ex-Weltmeisters, der die Gruppe B mit 13 Zählern vorübergehend anführt. Bereits beim 4:0-Sieg gegen Georgien hatten die Iberer dem enormen Druck standgehalten, der nach der ersten Niederlage in der WM-Qualifikation seit 28 Jahren in Schweden am vergangenen Donnerstag aufgekommen war.

In Athen trafen Anastadios Bakasetas (62.) und Evangelos Pavlidis (74.) für die Gastgeber, der ehemalige Mainzer Robin Quaison (80.) konnte lediglich verkürzen. Trotz der ersten Niederlage haben die Skandinavier, die zwei Spiele weniger als Spanien absolviert haben, mit neun Punkten weiterhin gute Chancen auf das direkte WM-Ticket.

