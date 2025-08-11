Spanien trennt sich von Teamchefin Tome – Nachfolgerin steht fest

Rund zwei Wochen nach dem verlorenen EM-Finale hat sich der spanische Fußballverband von Nationaltrainerin Montse Tome getrennt. Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag der 43-Jährigen nicht zu verlängern, gab die RFEF am Montag bekannt. Sonia Bermudez, bislang bei den Juniorinnen im spanischen Verband tätig, wird demnach die Nachfolgerin und trainiert die Weltmeisterinnen künftig.

Bei der EM in der Schweiz hatte Spanien nach dem Halbfinalsieg gegen Deutschland (0:1 n.V.) das Endspiel gegen England im Elfmeterschießen verloren (1:3). Da die Stars um Weltfußballerin Aitana Bonmatí auch bei Olympia 2024 leer ausgingen, war der Triumph in der Nations League im selben Jahr der einzige Titelgewinn in den zwei Jahren unter der Leitung der Nachfolgerin von Jorge Vilda, der im Zuge der Affäre um den früheren spanischen Verbandschef Luis Rubiales entlassen worden war.

Bermúdez ist mit dem spanischen Nationalteam erstmals im Final Four der Nations League Ende Oktober gefordert. Im Halbfinale treffen die Spanierinnen auf Schweden, die DFB-Frauen spielen den zweiten Finalteilnehmer im Duell mit Frankreich aus.

(SID)/Bild: Imago