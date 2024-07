Spanien-Youngster Williams stellt neuen EM-Rekord auf

Der spanische Nationalteamspieler Nico Williams ist seinem Ruf als eines der größten Talente Europas mit beeindruckenden Leistungen bei der bisherigen EM-Endrunde mehr als nur gerecht geworden.

Der junge Flügelspieler erzielte beim 4:1-Sieg gegen Georgien ein Tor und steuerte zudem einen Assist bei, sodass es nun im Viertelfinale zum „Giganten-Duell“ mit dem EM-Gastgeber Deutschland kommt.

Beim Sieg gegen Georgien hat Williams ein Stück europäischer Fußballgeschichte geschrieben und so ein Kunststück vollbracht, das nicht einmal der große Cristiano Ronaldo gelungen ist: Laut Opta ist Williams „der einzige Spieler bei der UEFA-Europameisterschaft (seit 1980), der in einem Spiel, in dem er von Beginn an spielte, ein Tor erzielte, ein Tor vorbereitete und 100 Prozent seiner Pässe (46/46) anbrachte“.

Lob vom großen Bruder

Nicos älterer Bruder, Inaki Williams, schrieb in den sozialen Medien: „Was für eine tolle Sache, dass du mein Bruder bist, Inaki Williams“:

Que pasada que seas mi hermano @willliamsssnico 😍😍😍😍😍😍 — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) June 30, 2024

Berichten zufolge sind mehrere europäische Spitzenklubs an Williams interessiert, darunter der FC Barcelona und die Premier-League-Vereine Arsenal und Chelsea.

Bild: Imago