Spaniens Keeper Simon wird nach EM an Hand operiert

Spaniens Teamtormann Unai Simon wird sich nach der Fußball-Europameisterschaft am Handgelenk operieren lassen. „Ich möchte dem keine Bedeutung zukommen lassen, bis die EM vorbei ist, weil ich mich darauf konzentriere“, sagte der 27-Jährige von Athletic Bilbao bei einer Pressekonferenz des Titelanwärters am Montag in Donaueschingen. „Es ist nichts, was mich darin hindert zu spielen, wie sich im Laufe der Saison gezeigt hat.“

Der Stammgoalie des dreifachen Europameisters hat schon länger Probleme mit der Blessur. Er wolle vor dem Gruppengipfel gegen Italien am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Gelsenkirchen eigentlich nicht weiter darüber sprechen. „Ihr könnt beruhigt sein“, sagte Simon zu den Medienvertretern und sprach von einem Termin nach dem 15. Juli, also einen Tag nach dem Finale in Berlin. „Nach der EM lässt sich das alles besser erklären.“

(APA)/Beitragsbild: Imago