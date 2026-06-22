Spaniens Oyarzabal: Vom Negativ-Rekord zum Matchwinner

Von der Fehlbesetzung zum Matchwinner: War Mikel Oyarzabal bei Spaniens Nullnummer gegen Kap Verde noch das Sinnbild der Harmlosigkeit des Europameisters, so drehte sich das Bild beim 4:0 gegen Saudi-Arabien völlig.

Zweimal traf Spaniens Mittelstürmer am Sonntag (Ortszeit), fast hätte Oyarzabal in der ersten Hälfte einen Hattrick geschafft. Gegen Kap Verde hatte der Stürmer von Real Sociedad noch kein Land gesehen.

„Erst hat er einen Rekord aufgestellt, weil er als erster Spieler der WM-Geschichte in den ersten 30 Minuten keinen Ballkontakt hatte“, referierte Nationaltrainer Luis de la Fuente. „Heute hat er in den ersten 30 Minuten zwei Tore geschossen und eine Vorlage geliefert. Ich bin überzeugt, er kann im spanischen Fußball Geschichte schreiben. Seine Zahlen sind beeindruckend.“

Baske mit Haaland-Werten

Zur Pause blieb der leicht angeschlagene Oyarzabal in der Kabine. Dass Spanien in den zweiten 45 Minuten nur noch einmal per Eigentor des Gegners traf, könnte man auch dem Fehlen des Basken zuschreiben. Seit Anfang 2025 war er in 14 Länderspielen an 21 Toren beteiligt. Damit ist er auf einem Level mit Norwegens Erling Haaland. Nur gegen Kap Verde klappte es überhaupt nicht.

Nach seiner Vorstellung gegen die Saudis wurde Oyarzabal folgerichtig zum Mann des Spiels gewählt. Mit der Trophäe in der Hand verwies er im Stadion von Atlanta aber lieber auf die Mannschaft. „Wir haben ziemlich schnell getroffen, das war wichtig“, sagte Oyarzabal mit Blick auf das von ihm vorbereitete erste Tor von Lamine Yamal. „Letztlich versuche ich nur, dem Team zu helfen.“

Ein wenig hat wohl auch die Kritik nach dem ersten Spiel geholfen. „Niemand mag es, kritisiert zu werden. Die Spieler waren in ihrem Stolz verletzt“, sagte de la Fuente. „Es ist verrückt, diese Spieler infrage zu stellen. Wir sind seit 33 Spielen ungeschlagen. Man hat gute und schlechte Tage. Aber diese Generation zu bezweifeln, ist einfach unfair.“