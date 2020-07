Spanier Canillas verlässt Horn aus familiären Gründen

via

via Sky Sport Austria

Zweitligist SV Horn muss seine Saison ohne den spanischen Torjäger Canillas zu Ende spielen. Wie der Club am Donnerstag bekanntgab, kehrt der 23-Jährige aus familiären Gründen in seine Heimat zurück und steht für die restlichen fünf Saisonspiele nicht mehr zur Verfügung. Canillas kam im Winter von der SV Ried ins Waldviertel und erzielte in fünf Spielen sechs Tore.

(APA)

Bild: GEPA