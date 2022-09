Spanier enthüllen wohl kuriose Lewandowski-Klausel

Robert Lewandowski hat beim FC Barcelona im Sommer einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wie das spanische Radionetzwerk Cadena Ser berichtet, kann diese Zusammenarbeit jedoch vorzeitig beendet werden.

Demnach haben die Katalanen ein Jahr vor Vertragsende die Option, den Kontrakt einseitig zu kündigen, sollte Lewandowski in der Saison 2024/25 in weniger als 55 Prozent der Pflichtspiele zum Einsatz kommen. In dem Fall müssten die Katalanen kein Gehalt weiterzahlen.

Lewandowski mit fürstlichem Salär

Insgesamt soll der polnische Superstar in den vier Jahren beim FC Barcelona 52 Millionen Euro Netto (!!!) verdienen. Dem Bericht zufolge ist sein Gehalt gestaffelt: In dieser Saison kassiert er zehn Millionen Euro, in der kommenden 13 und 16 Millionen Euro in seiner dritten Spielzeit. Sollte der Vertrag im Anschluss gekündigt werden, würden die Blaugrana 13 Millionen Euro einsparen. Das wäre Lewandowskis Gehalt in der vierten Saison.

Des Weiteren berichtet Cadena Ser von möglichen Bonuszahlungen: So würde der 34-Jährige 600.000 Euro Brutto für den Gewinn der spanischen La Liga erhalten und bis zu zwei Millionen Euro Brutto für das Triple.

(Red.)

Bild: DPA