Spanier Herrada gewinnt Sprint der Ausreißer

via

via Sky Sport Austria

Lokalmatador Jesus Herrada hat bei der siebten Etappe der Spanien-Rundfahrt im Sprint der Ausreißer triumphiert. Der 32-Jährige vom Team Cofidis feierte seinen zweiten Tagessieg bei einer Vuelta, es war der zweite spanische Etappenerfolg bei der 77. Auflage der Radrundfahrt. Marc Soler (UAE Team Emirates) hatte am Mittwoch in Bilbao gesiegt.

Herrada war auf der Etappe über 190 km von Camargo nach Cistierna Teil einer zunächst sechsköpfigen Fluchtgruppe, die nach wenigen Kilometern ausriss und das Peloton auf Distanz hielt, am Ende machten Fünf Fahrer den Sieg unter sich aus. Herrada, 2019 erstmals Vuelta-Tagessieger, setzte sich vor dem Italiener Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) und Fred Wright aus Großbritannien (Bahrain Victorious) durch.

Bester Deutscher war Nikias Arndt (Buchholz/DSM) als 13., der 30-Jährige kam 29 Sekunden nach dem Sieger mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der belgische Radprofi Remco Evenepoel behauptete das Rote Trikot des Gesamtführenden. Am Samstag steht die achte Etappe über 153,4 km von La Pola Llaviana nach Collau Fancuaya auf dem Programm. Die Rundfahrt endet am 11. September in Madrid.

(SID)/Bild: IMAGO